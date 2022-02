Napoli, Insigne out per Cagliari: le ultime (Di domenica 20 febbraio 2022) Lorenzo Insigne salterà la trasferta di domani a Cagliari. Per il capitano del Napoli un problema muscolare nell’allenamento mattutino Niente trasferta a Cagliari per Insigne che nell’allenamento di questa mattina ha accusato un affaticamento muscolare. Ora Spalletti dovrà studiare le alternative da far giocare al posto del capitano partenopeo, che verrà preservato in vista delle prossime gare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Lorenzosalterà la trasferta di domani a. Per il capitano delun problema muscolare nell’allenamento mattutino Niente trasferta aperche nell’allenamento di questa mattina ha accusato un affaticamento muscolare. Ora Spalletti dovrà studiare le alternative da far giocare al posto del capitano partenopeo, che verrà preservato in vista delle prossime gare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

