LIVE Sci alpino | Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA | Italia-Stati Uniti ai quarti di finale

(Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL TABELLONE DELOLIMPICO 2.32 Svezia disastrosa, esce anche Loevblom. Tempo allucinante di Duerr in 24?84, 3-0 Germania. 2.31 Fuori anche Roenngren, Strasser porta la Germania sul 2-0. 2.29 Fuori la Helfman, 1-0 per la Germania con Emma Aicher. 2.28 Come previsto, Tommy Ford è l’anello debole degli americani: cede ad Adam Zampa, finisce 3-1. Con Shiffrin, Moltzan (una specialista del parallelo) e Radamus, sarà durissima per l’venirne a capo. Ora Germania-Svezia, il big match degli ottavi di. 2.26 Tempone anche di Paula Moltzan, che domina Petra Hromcova.aicontro l’: partiranno favoriti. 2.25 Tempone di Radamus, esce invece ...