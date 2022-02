La zia di Soleil commenta l’approccio di Alex e Delia: “Due avvoltoi!”, l’amaro sfogo – VIDEO (Di domenica 20 febbraio 2022) Il VIDEO in cui Alex Belli e Delia Duran “braccano” Soleil Sorge tentando un approccio nel giardino del Grande Fratello Vip, non è piaciuto allo staff dell’italo americana e nemmeno a mamma Wendy e la zia dell’influencer. La zia di Soleil interviene online e attacca Alex e Delia: “Belli ritirati!” E se mamma Wendy ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 20 febbraio 2022) Ilin cuiBelli eDuran “braccano”Sorge tentando un approccio nel giardino del Grande Fratello Vip, non è piaciuto allo staff dell’italo americana e nemmeno a mamma Wendy e la zia dell’influencer. La zia diinterviene online e attacca: “Belli ritirati!” E se mamma Wendy ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

solesorgeeeee : RT @solesupporter: In puntata dovrebbero mostrare i messaggi della zia e della mamma di Soleil. Dovrebbero sottolineare la gravità di ciò c… - Emanuel09094446 : RT @solesupporter: In puntata dovrebbero mostrare i messaggi della zia e della mamma di Soleil. Dovrebbero sottolineare la gravità di ciò c… - papasideromich2 : RT @solesupporter: In puntata dovrebbero mostrare i messaggi della zia e della mamma di Soleil. Dovrebbero sottolineare la gravità di ciò c… - teamsoleill : RT @solesupporter: In puntata dovrebbero mostrare i messaggi della zia e della mamma di Soleil. Dovrebbero sottolineare la gravità di ciò c… - ErikaM10212377 : RT @archierenauxde1: @Just___Jam @SorgeDaniela 'Lasciatemi andare entrambi, cortesemente, ho bisogno di acqua' Delia e Alex la trattengono… -