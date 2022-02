Inter-Sassuolo, la MOVIOLA LIVE: grandi dubbi sul gol del Sassuolo, protesta Calhanoglu (Di domenica 20 febbraio 2022) Seguiamo passo passo gli episodi dubbi che caratterizzano la sfida fra Inter e Sassuolo, con i nerazzurri che cercano i tre punti per operare... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Seguiamo passo passo gli episodiche caratterizzano la sfida fra, con i nerazzurri che cercano i tre punti per operare...

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - Inter : ??? | INTERVISTA ??? Darmian a @Inter_TV: “Ci aspetta una partita difficile, sappiamo che il Sassuolo è una squadra… - SquawkaNews : 08’: ?? Inter 0-1 Sassuolo 27’: ?? Inter 0-2 Sassuolo The champions are in trouble. ?? - Gabbybentz31 : RT @SquawkaNews: 08’: ?? Inter 0-1 Sassuolo 27’: ?? Inter 0-2 Sassuolo The champions are in trouble. ?? - News24_it : Inter-Sassuolo 0-2: gol di Rspadori e Scamacca| La Diretta - La Gazzetta dello Sport -