Il Green pass non servirà più? Abrignani (Cts) frena: «Il virus non scomparirà: in autunno chi non è vaccinato non dovrebbe stare tranquillo» (Di domenica 20 febbraio 2022) A frenare le spinte nella maggioranza di governo che vogliono archiviare il Green pass al più presto ci pensa l’immunologo Sergio Abrignani, che in un’intervista al Corriere della Sera si affida alle parole di Battisti e Mogol per dare un’idea di quali siano le certezze in questo momento con la situazione pandemica di Coronavirus: «L’addio al Green pass? Lo scopriremo solo vivendo». L’immunologo dell’Università Statale di Milano e membro del Cts non è convinto che l’addio al certificato verde possa arrivare presto. Quantomeno non dovrebbe, considerando le caratteristiche del virus per come le abbiamo conosciute finora: «La sua imprevedibilità conosciuta in questi due anni è tale da rendere azzardata ogni previsione. ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) Are le spinte nella maggioranza di governo che vogliono archiviare ilalpresto ci pensa l’immunologo Sergio, che in un’intervista al Corriere della Sera si affida alle parole di Battisti e Mogol per dare un’idea di quali siano le certezze in questo momento con la situazione pandemica di Corona: «L’addio al? Lo scopriremo solo vivendo». L’immunologo dell’Università Statale di Milano e membro del Cts non è convinto che l’addio al certificato verde possa arrivare presto. Quantomeno non, considerando le caratteristiche delper come le abbiamo conosciute finora: «La sua imprevedibilità conosciuta in questi due anni è tale da rendere azzardata ogni previsione. ...

