(Di domenica 20 febbraio 2022)venuto nel corso della diretta Twitch di Calciomercato.com, Massimo, ex allenatore del Cesena in cui militavano, Kessié,...

Advertising

cmdotcom : #Drago a CM: 'Vedrei bene #Kessie al #Tottenham. #Sensi alla #Xavi: è da #Inter, ma ora la #Samp è perfetta' [… -

Ultime Notizie dalla rete : Drago Vedrei

Calciomercato.com

...i ruoli ed io l'ho ammirato in mezzo al campo a Cesena quando faceva coppia con Kessie con... Nonmale un triangolo offensivo con Sensi e Giovinco dietro Caputo, visto che Giampaolo ......i ruoli ed io l'ho ammirato in mezzo al campo a Cesena quando faceva coppia con Kessie con... Nonmale un triangolo offensivo con Sensi e Giovinco dietro Caputo, visto che Giampaolo ...Si è verificato un errore. L'ex allenatore del Cesena dei giovani Kessie e Sensi ci dice la sua sul presente e sul futuro dei due giocatori ...Ha giocato in tutti i ruoli ed io l’ho ammirato in mezzo al campo a Cesena quando faceva coppia con Kessie con Drago allenatore nel 4-2-3-1 ... Caputo non è più giovane. Non vedrei male un triangolo ...