Draghi e i partiti. Il rischio del circolo vizioso

(Di domenica 20 febbraio 2022) Paradossi oggettivi tra il governo di Marioe il sistema parlamentare sono in azione per fare perdere ogni equilibrio al Paese. La forza che regge il governo è nei fatti il presidente, Sergio Mattarella, rieletto a grandissima maggioranza. Ma anche la sua forza non può escludere la centralità del Parlamento.ha il mandato di governare e così vuole fare. Ma ihanno il voto tra un anno al massimo e devono fare campagna elettorale altrimenti perdono a favore dei concorrenti. Il bisogno di fare propaganda e l’ombra delle elezioni innescano un. Più si fa campagna elettorale, più si avvicina la possibilità di una fine anticipata delle legislatura, quindi tanto più la propaganda diventa polemica e tanto più il voto si avvicina. In mezzo a queste polemiche come può ...

Nomine, Csm, crisi internazionale, tensioni nei partiti. Per il premier Mario Draghi governare il grande stallo in cui è piombato il governo non sarà facile. Idee per una via d'uscita.