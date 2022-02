Condannati come scafisti ma facevano i calciatori in Libia. E ora puntano a riaprire il processo per la Strage di Ferragosto (Di domenica 20 febbraio 2022) In Libia «sono famosi quasi come Francesco Totti lo è in Italia». Per la giustizia italiana, invece, sono scafisti, trafficanti e assassini. Loro, giovani promesse del calcio nel loro paese, partiti per l’Europa per coronare un sogno, scontano ora una pena di 30 anni in carcere (uno a Caltagirone, in Sicilia, uno a Volterra e un altro a Siracusa) per traffico di essere umani e omicidio doloso: Condannati per la cosiddetta Strage di Ferragosto che nell’estate del 2015 portò alla morte di 49 persone su un barchino alla deriva nel Mediterraneo centrale partito dalla Libia. Una delle ormai infinite tragedie del mare di questi anni, raccontata anche nel film documentario Fuocoammare di Gianfranco Rosi. Abd Arahman Abd Al -Monsiff, Tarek Jamaa Laamami, Alla Hamad ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) In«sono famosi quasiFrancesco Totti lo è in Italia». Per la giustizia italiana, invece, sono, trafficanti e assassini. Loro, giovani promesse del calcio nel loro paese, partiti per l’Europa per coronare un sogno, scontano ora una pena di 30 anni in carcere (uno a Caltagirone, in Sicilia, uno a Volterra e un altro a Siracusa) per traffico di essere umani e omicidio doloso:per la cosiddettadiche nell’estate del 2015 portò alla morte di 49 persone su un barchino alla deriva nel Mediterraneo centrale partito dalla. Una delle ormai infinite tragedie del mare di questi anni, raccontata anche nel film documentario Fuocoammare di Gianfranco Rosi. Abd Arahman Abd Al -Monsiff, Tarek Jamaa Laamami, Alla Hamad ...

