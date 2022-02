Clamoroso stop dell’Inter | il Sassuolo espugna San Siro con Raspadori e Scamacca

(Di domenica 20 febbraio 2022) Grande impresa delche, meritatamentelo Stadio San, battendo per 0-2 l’Inter di Simone Inzaghi. Decisive per i ‘neroverdi’ sono state le reti realizzate da(8?) e(26?). A nulla è servito un atteggiamento più propositivo da parte dei ‘nerazzurri’ che si sono schiantati sempre contro le parate di un ottimo Consigli e gli errori dei suoi attaccanti. In virtù di questo risultato, il Milan resta in testa alla classifica a quota 56 punti (a +2 dall’Inter, ndr). Fonte foto: Facebook, pagina ufficiale Inter Pallone Pazzo.

Alfredo Pedullà

