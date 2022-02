Chi è Ornella Muti? Età, figli e Instagram (Di domenica 20 febbraio 2022) Scopriamo meglio insieme chi è Ornella Muti, attrice di grande successo: dall’età, ai figli, per passare alla vita privata e Instagram. Chi è Ornella Muti Nome e Cognome: Francesca Romana RivelliData di nascita: 9 marzo 1955Luogo di Nascita: RomaEtà: 66 anniAltezza: 168 cmPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: PesciProfessione: attriceMarito: Fabrice Kerhervé (2008-attuale), Federico Facchinetti (1988-1996), Alessio Orano (1975-1981)figli: tre figli, Naike, Carolina e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 20 febbraio 2022) Scopriamo meglio insieme chi è, attrice di grande successo: dall’età, ai, per passare alla vita privata e. Chi èNome e Cognome: Francesca Romana RivelliData di nascita: 9 marzo 1955Luogo di Nascita: RomaEtà: 66 anniAltezza: 168 cmPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: PesciProfessione: attriceMarito: Fabrice Kerhervé (2008-attuale), Federico Facchinetti (1988-1996), Alessio Orano (1975-1981): tre, Naike, Carolina e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

AndreaIncorona8 : @Messalina4U No, nun to puo' permettere Ornella.Stasera aprite gli ombrelli che piovera' sangue,ma sangue amaro(Fak… - ornella_minafra : @Stefano15067453 @Corriere Quindi chi pensa ha le tue idee, gli altri sono non pensanti...e va bene me ne farò una ragione... - ornella_minafra : @Stefano15067453 @Corriere Non tutti, solo chi la pensa come te. - PatakPajo1 : @seba_gii Vediamo chi cambia pfp per prima Ornella Muti o Mara Maionchi !!?? ???? - AntonioDelTufo : @OrnellaMarianiF E da quasi due anni che non la guardo cara Ornella.Mai più in casa mia entrerà il mainstream. Io n… -