Calciomercato Milan, assalto Barcellona a Kessié: la posizione del giocatore (Di domenica 20 febbraio 2022) Calciomercato Milan, il Barcellona pronto a dare l’assalto a Franck Kessié. La posizione del centrocampista Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona è pronto a bruciare la concorrenza per l’arrivo in estate di un nuovo centrocampista.. Si tratta di Franck Kessie che, a meno di clamorosi colpi di scena, appare destinato a dare il proprio addio al Milan a fine stagione non accettando il rinnovo del contratto. Lo stesso ivoriano avrebbe già dato il proprio benestare al passaggio alla corte di Xavi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022), ilpronto a dare l’a Franck. Ladel centrocampista Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, ilè pronto a bruciare la concorrenza per l’arrivo in estate di un nuovo centrocampista.. Si tratta di Franck Kessie che, a meno di clamorosi colpi di scena, appare destinato a dare il proprio addio ala fine stagione non accettando il rinnovo del contratto. Lo stesso ivoriano avrebbe già dato il proprio benestare al passaggio alla corte di Xavi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

