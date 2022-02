Bonus idrico a Ragusa: requisiti e come fare domanda (Di domenica 20 febbraio 2022) Ragusa – Il Comune di Ragusa ha annunciato la possibilità di fare la domanda per avere un Bonus idrico. Per poter fare la domanda bisogna avere alcuni requisiti, vediamo quali e come fare per avere il Bonus idrico. La richiesta di Bonus idrico integrativo comunale potrà essere presentata dai nuclei familiari residenti nell’abitazione cui si riferisce l’utenza oggetto del beneficio nel momento di presentazione della domanda che abbiano un ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità pari o inferiore ad € 8.265,00 euro e non superiore ad €20.000,00 con almeno 4 figli a carico e in regola con i pagamenti delle ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 20 febbraio 2022)– Il Comune diha annunciato la possibilità dilaper avere un. Per poterlabisogna avere alcuni, vediamo quali eper avere il. La richiesta diintegrativo comunale potrà essere presentata dai nuclei familiari residenti nell’abitazione cui si riferisce l’utenza oggetto del beneficio nel momento di presentazione dellache abbiano un ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità pari o inferiore ad € 8.265,00 euro e non superiore ad €20.000,00 con almeno 4 figli a carico e in regola con i pagamenti delle ...

