Assegno Unico - Irpef, per le famiglie povere 1.900 euro in piu' (Di domenica 20 febbraio 2022) L'Assegno Unico, che entrera' in vigore all'inizio del mese prossimo, e la riforma dell'Irpef, che fara' vedere i suoi frutti anche in questo caso a partire dalle buste paga di marzo, avranno un ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) L', che entrera' in vigore all'inizio del mese prossimo, e la riforma dell', che fara' vedere i suoi frutti anche in questo caso a partire dalle buste paga di marzo, avranno un ...

Advertising

meb : “Le famiglie al centro”: è online il sito - elenabonetti : In questi giorni di febbraio le famiglie fanno domanda per ricevere da marzo l’assegno unico e universale per i fig… - Agenzia_Ansa : Sono le famiglie meno abbienti e con figli quelle che riceveranno il beneficio maggiore dall'entrata in vigore dell… - isNews_it : Assegno unico, per le famiglie più povere bonus di 1900 euro all’anno - - CatelliRossella : Con assegno unico e Irpef meno disuguaglianze, anche al Sud - Economia - ANSA -