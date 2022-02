Advertising

AnsaMarche : A Macerata bambini delle elementari imparano il Braille. Leggere, studiare e crescere insieme a coetanei non vedenti -

Ultime Notizie dalla rete : Macerata bambini

Agenzia ANSA

Tavolette, cartoncini, penne e punteruoli sono gli strumenti a disposizione deidi quattro classi elementari della scuola primaria "Fratelli Cervi" diper prendere confidenza con la scrittura in braille, il codice che permette ai coetanei non vedenti di leggere, ...A seguire, nell'ordine, le province dicon 373, Pesaro Urbino e Ascoli con 269, Fermo con ... Tra i i ragazzi da 0 a 18 anni, idelle scuole elementari (6 - 10 anni) registrano 162 ...(ANSA) - MACERATA, 20 FEB - Tavolette, cartoncini, penne e punteruoli sono gli strumenti a disposizione dei bambini di quattro classi elementari della scuola primaria "Fratelli Cervi" di Macerata per ...Secondo i dati raccolti, 262 dei nuovi casi sono bambini con età inferiore a 10 anni dei quali ... Nel dettaglio, 1101 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1.110 ad Ancona, 604 a Macerata, 393 a Fermo e ...