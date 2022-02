Verratti investe nel metaverso e compra un’isola su The Sandbox (Di sabato 19 febbraio 2022) In attesa che il metaverso decolli, si iniziano a scaldare i motori dell’universo digitale. Sono sempre di più gli investitori che provengono da altri settori, come sport, musica e cinema, e che scelgono di acquistare terre e beni virtuali come forma di investimento. Tra questi c’è il centrocampista della nazionale di calcio e del Paris Saint-Germain, Marco Verratti, che ha comprato un’isola esclusiva, non ai Caraibi, ma su The Sandbox. È quanto riporta l’agenzia di stampa AdnKronos. LEGGI ANCHE –> Horizon di Meta ha raggiunto già i 300mila utenti nel suo metaverso The Sandbox nasce nel 2012 come un videogame in stile pixel art bidimensionale, che anni dopo si trasforma in un mondo tridimensionale virtuale. Al suo interno gli utenti possono socializzare, acquistare ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 19 febbraio 2022) In attesa che ildecolli, si iniziano a scaldare i motori dell’universo digitale. Sono sempre di più gli investitori che provengono da altri settori, come sport, musica e cinema, e che scelgono di acquistare terre e beni virtuali come forma di investimento. Tra questi c’è il centrocampista della nazionale di calcio e del Paris Saint-Germain, Marco, che hatoesclusiva, non ai Caraibi, ma su The. È quanto riporta l’agenzia di stampa AdnKronos. LEGGI ANCHE –> Horizon di Meta ha raggiunto già i 300mila utenti nel suoThenasce nel 2012 come un videogame in stile pixel art bidimensionale, che anni dopo si trasforma in un mondo tridimensionale virtuale. Al suo interno gli utenti possono socializzare, acquistare ...

