Advertising

delluccimarco1 : Ue-Africa accelerano sui vaccini ma e' scontro sui brevetti -

Ultime Notizie dalla rete : Africa accelerano

Agenzia ANSA

Piu' fondi, piu' cooperazione, piu' parita' nell'interlocuzione: il vertice tra Ue e Unione Africana, annunciato da giorni in pompa magna a Bruxelles e arricchito dalla presenza di oltre settanta capi ...Le emissioni di metanoil cambiamento climatico e il cambiamento climatico provoca il ... Ine in India, le città in espansione stanno creando nuove discariche mentre le aree rurali ...Piu' fondi, piu' cooperazione, piu' parita' nell'interlocuzione: il vertice tra Ue e Unione Africana, annunciato da giorni in pompa magna a Bruxelles e arricchito dalla presenza di oltre settanta ...Il deprezzamento dovrebbe accentuare le pressioni inflazionistiche che negli ultimi mesi hanno accelerato in diversi paesi africani. Il rapporto dell'ente britannico si inserisce in un contesto in cui ...