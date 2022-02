Udinese-Lazio, Sarri: “Domani servirà personalità in una partita difficile” (Di sabato 19 febbraio 2022) “Domani servirà la personalità, determinazione ed applicazione viste giovedì contro il Porto, ma l’Europa League va considerata un capitolo a parte”. Queste le parole del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri intervenuto alla radio ufficiale biancoceleste alla vigilia del match contro l’Udinese. “Noi adesso dobbiamo avere la forza di pensare al campionato, evitando di ripetere determinati errori commessi in stagione dopo le gare europee – ha detto il tecnico – Tornare a Roma per poco tempo sarebbe stato scomodo, così abbiamo preferito rimanere e riposare qualche ora in più, sperando che questo possa darci una mano sotto tutti i punti di vista e ripagarci”. Poi una battuta sui prossimi avversari: “I due precedenti avuti con loro in stagione ci dicono che sarà una gara ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) “la, determinazione ed applicazione viste giovedì contro il Porto, ma l’Europa League va considerata un capitolo a parte”. Queste le parole del tecnico della, Mauriziointervenuto alla radio ufficiale biancoceleste alla vigilia del match contro l’. “Noi adesso dobbiamo avere la forza di pensare al campionato, evitando di ripetere determinati errori commessi in stagione dopo le gare europee – ha detto il tecnico – Tornare a Roma per poco tempo sarebbe stato scomodo, così abbiamo preferito rimanere e riposare qualche ora in più, sperando che questo possa darci una mano sotto tutti i punti di vista e ripagarci”. Poi una battuta sui prossimi avversari: “I due precedenti avuti con loro in stagione ci dicono che sarà una gara ...

