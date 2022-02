Tempesta d'amore, anticipazioni dal 20 al 26 febbraio: Maja e Florian salvano Ariane (Di sabato 19 febbraio 2022) Puntate al cardiopalma e grandi emozioni caratterizzeranno la nuova settimana di programmazione di Tempesta d'amore. Le anticipazioni dal 20 al 26 febbraio, infatti, sottolineano che Maja e Florian riusciranno a salvare appena in tempo Ariane dal suo tentativo di suicidio. Poco dopo, Erik scoprirà che la compagna gli aveva scritto un testamento, finito nelle mani di Christoph, e capirà subito che sia stato l'albergatore a far sparire la busta indirizzata a lui. Vogt lo comunicherà a Selina, che, però non avrà dubbi sull'innocenza del fidanzato. In seguito, la Von Thalheim deciderà di affrontare l'argomento con Christoph e, proprio in quel momento, intercetterà una conversazione tra lui e Werner in cui i due soci ammetteranno di aver fatto credere ad ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 19 febbraio 2022) Puntate al cardiopalma e grandi emozioni caratterizzeranno la nuova settimana di programmazione did'. Ledal 20 al 26, infatti, sottolineano cheriusciranno a salvare appena in tempodal suo tentativo di suicidio. Poco dopo, Erik scoprirà che la compagna gli aveva scritto un testamento, finito nelle mani di Christoph, e capirà subito che sia stato l'albergatore a far sparire la busta indirizzata a lui. Vogt lo comunicherà a Selina, che, però non avrà dubbi sull'innocenza del fidanzato. In seguito, la Von Thalheim deciderà di affrontare l'argomento con Christoph e, proprio in quel momento, intercetterà una conversazione tra lui e Werner in cui i due soci ammetteranno di aver fatto credere ad ...

