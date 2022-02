Se Il rustico è il vostro stile preferito | dovete assolutamente ispirarvi a queste idee

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 19 febbraio 2022) Volete donare un po’ di rusticità alla vostra casa? Ecco qualche idea davvero unica, per creare dei complementi d’arredo strepitosi, utilizzando dei materiali di recupero. Cuore di pigne Un tocco di romanticismo perfetto sia per essere appeso alla porta di casa ma anche come idea regalo. Fonte immagine Cornici quadrate Utilizzando delle cornici di legno quadrate potrete creare una parete dove appendere i vostri ricordi. Fonte immagine Vecchie persiane Ecco come con una vecchia persiana di legno potrà essere riutilizzata per poterci appendere, con delle mollettine, le foto dei vostri ricordi. Fonte immagine Cornici alternative Semplice da realizzare ma di grandissimo effetto quest’ idea rustica è stata realizzata con delle vecchie assi di legno a cui è stata aggiunta una foto. Per abbellire il tutto potrete aggiungere dello spago e un cuore fatto con del filo di ferro. Fonte ...