Salernitana-Milan | Pioli | “Paghiamo gli errori a caro prezzo”

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - SkySport : SALERNITANA-MILAN 2-2 Risultato finale ? ? #Messias (5') ? #Bonazzoli (29') ? #Duric (72') ? #Rebic (77') ? ?… - OfficialUSS1919 : Fischio finale. All''Arechi' va avanti il #Milan, la #Salernitana pareggia e ribalta, ma subisce il ritorno dei rossoneri per il 2-2 finale. - AnnaMIzzi4 : @Marco04_08 Anche io, siamo forse coetanei...e allora, ti chiedo, è la prima partita brutta del Milan che vedi? Cas… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Salernitana-Milan 2-2: Rebic salva i rossoneri, ma la vetta è a rischio [dal nostro inviato Enrico Currò] -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Milan

Brillante contro l'Inter, efficace contro la Sampdoria. E inaspettatamente impacciato sul campo dellaultima in classifica. Ilstecca a sorpresa all'"Arechi", dove la squadra di Stefano Pioli non va oltre il 2 - 2 in una notte stranamente stonata per tanti protagonisti, da Mike ...LEAO - 'Abbiamo mancato molte volte l'ultimo passaggio e non abbiamo sfruttato la difesa alta della. Sono mancate le marcature. Leao ? L'ho richiamato perché giocava troppe volte con la ...L'allenatore della Salernitana Davide Nicola ha parlato a DAZN al termine della sfida contro il Milan: “Se mi si danno squadre che devono lottare per la salvezza non è che posso lottare per tanto ...Al termine della gara tra Salernitana e Milan, valida per la 26ª giornata del campionato di Serie A, il tecnico Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN. Soddisfatto per il punto ottenuto contro ...