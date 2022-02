Salernitana-Milan, Bennacer ammonito: diffidato, salta l’Udinese per squalifica (Di sabato 19 febbraio 2022) Giallo pesante nel primo tempo di Salernitana-Milan, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Ismael Bennacer è stato ammonito al 34? e sarà costretto a saltare la prossima sfida contro l’Udinese: l’ex Empoli era diffidato e sarà squalificato dal giudice sportivo. Stefano Pioli dovrà quindi ridisegnare il centrocampo, con Kessie al fianco di Tonali in zona mediana. Theo Hernandez e Brahim Diaz sono gli altri diffidati. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Giallo pesante nel primo tempo di, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Ismaelè statoal 34? e sarà costretto are la prossima sfida contro: l’ex Empoli erae saràto dal giudice sportivo. Stefano Pioli dovrà quindi ridisegnare il centrocampo, con Kessie al fianco di Tonali in zona mediana. Theo Hernandez e Brahim Diaz sono gli altri diffidati. SportFace.

