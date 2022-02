Referendum Eutanasia e Cannabis: Perché giudicati inammissibili? (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Referendum sull’Eutanasia ha raccolto più di un milione e 200 mila firme, quello sulla Cannabis 630 mila, 500 mila delle quali raccolte in una settimana grazie alla firma digitale: ma secondo la Corte Costituzionale e il suo presidente Giuliano Amato questi violerebbero le norme Costituzionali. Infatti, nella giornata del 15 febbraio, la Corte Costituzionale si è espressa in merito ai Referendum abrogativi promossi dall’Associazione Luca Coscioni, e che ha decretato inammissibile il Referendum sull’Eutanasia: “il Referendum avrebbe concesso l’omicidio del consenziente in molti più casi rispetto a quelli limitati alle persone affette da malattie incurabili” – ha affermato Giuliano Amato Quindi, mentre il Parlamento ancora non accenna a voler affrontare la questione e ... Leggi su influencertoday (Di sabato 19 febbraio 2022) Ilsull’ha raccolto più di un milione e 200 mila firme, quello sulla630 mila, 500 mila delle quali raccolte in una settimana grazie alla firma digitale: ma secondo la Corte Costituzionale e il suo presidente Giuliano Amato questi violerebbero le norme Costituzionali. Infatti, nella giornata del 15 febbraio, la Corte Costituzionale si è espressa in merito aiabrogativi promossi dall’Associazione Luca Coscioni, e che ha decretato inammissibile ilsull’: “ilavrebbe concesso l’omicidio del consenziente in molti più casi rispetto a quelli limitati alle persone affette da malattie incurabili” – ha affermato Giuliano Amato Quindi, mentre il Parlamento ancora non accenna a voler affrontare la questione e ...

