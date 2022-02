Rapporto Iss, mortalità No vax 19 volte più alta (Di sabato 19 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Per le persone non vaccinate la mortalità è 19 volte maggiore rispetto a coloro che hanno ricevuto la dose booster, e circa 7 volte maggiore rispetto a chi è vaccinato con due dosi da meno di quattro mesi. Sono i dati del Rapporto dell'Iss – Istituto superiore di sanità riferiti al periodo dal 24 dicembre 2021 al 23 gennaio 2022. Tra i non vaccinati sono stati 107 i decessi per 100.000 abitanti, rispetto ai 15 per 100.000 abitanti di chi ha fatto due dosi da meno di 120 giorni e ai 6 decessi per 100.000 abitanti di chi ha fatto anche la terza dose. I non vaccinati, inoltre, finiscono in ospedale 9 volte in più di chi ha fatto la dose booster e 5 volte in più di chi ha fatto due dosi.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Per le persone non vaccinate laè 19maggiore rispetto a coloro che hanno ricevuto la dose booster, e circa 7maggiore rispetto a chi è vaccinato con due dosi da meno di quattro mesi. Sono i dati deldell'Iss – Istituto superiore di sanità riferiti al periodo dal 24 dicembre 2021 al 23 gennaio 2022. Tra i non vaccinati sono stati 107 i decessi per 100.000 abitanti, rispetto ai 15 per 100.000 abitanti di chi ha fatto due dosi da meno di 120 giorni e ai 6 decessi per 100.000 abitanti di chi ha fatto anche la terza dose. I non vaccinati, inoltre, finiscono in ospedale 9in più di chi ha fatto la dose booster e 5in più di chi ha fatto due dosi.(ITALPRESS).

