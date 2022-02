RAI1 PUNTA SU DRUSILLA FOER: SARÀ AL FIANCO DI FRANCESCO GABBANI IN UN NUOVO SHOW (Di sabato 19 febbraio 2022) DRUSILLA FOER, il geniale personaggio inventato e interpretato da Gianluca Gori, è pronta a tornare su RAI1 dopo la felice esperienza come primadonna per una sera all’ultimo Festival di Sanremo. Il direttore Stefano Coletta, ora responsabile di tutto l’intrattenimento serale delle reti Rai, aveva svelato di pensare ad un late SHOW su RAI1. Prima ancora arriverà un impegno di primo piano. Parliamo di “Ci vuole un Fiore“, due serate evento in onda venerdì 1 e 8 aprile su RAI1 dopo la conclusione de “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci. Lo SHOW vedrà al FIANCO di FRANCESCO GABBANI, altra nuova scommessa nell’intrattenimento firmato Viale Mazzini, Nino Frassica e DRUSILLA FOER. ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 19 febbraio 2022), il geniale personaggio inventato e interpretato da Gianluca Gori, è pronta a tornare sudopo la felice esperienza come primadonna per una sera all’ultimo Festival di Sanremo. Il direttore Stefano Coletta, ora responsabile di tutto l’intrattenimento serale delle reti Rai, aveva svelato di pensare ad un latesu. Prima ancora arriverà un impegno di primo piano. Parliamo di “Ci vuole un Fiore“, due serate evento in onda venerdì 1 e 8 aprile sudopo la conclusione de “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci. Lovedrà aldi, altra nuova scommessa nell’intrattenimento firmato Viale Mazzini, Nino Frassica e. ...

