Qui Sassuolo | 23 i convocati da Dionisi per l’Inter | l’elenco completo

I convocati da Alessio Dionisi per Inter-Sassuolo, match della ventiseiesima giornata della Serie A Domani il Sassuolo affronterà l'Inter allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano nella settima giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. In vista della trasferta meneghina, Alessio Dionisi ha diramato l'elenco dei convocati, composto da 23 giocatori. PORTIERI: Satalino, Consigli, Pegolo DIFENSORI: Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Ruan Tressoldi, Kyriakopoulos CENTROCAMPISTI: Magnanelli, Lopez, Frattesi, Harroui, Traore, Henrique ATTACCANTI: Oddei, Ciervo, Ceide, Raspadori, Berardi, Scamacca, Defrel

