PSVITA Rilasciato The Curse of Issyos e Freegemas v 22 02

Leggi su gamesandconsoles

(Di sabato 19 febbraio 2022) Due nuovi giochi si aggiungono alla libreria della fantastica console portatile,oggi disponibili Theofv.22.02.Theofè un port di ivanproff su, un platform d’azione in stile retrò con nient’altro che il solito vecchio gioco a 8 bit: un buon gruppo di nemici e boss, livelli di scorrimento lineari e aperti, segreti da scoprire e una storia di fondo ispirata alla mitologia greca. Non cerca di imitare un sistema retrò in particolare, ma è coerente con i propri limiti nell’uso di colori, sprite e suoni. La colonna sonora è stata composta da Gryzor87,lo sviluppo principale di Locomalito.si aggiorna alla versione 22.02,un ulteriore port diper ...