Pioggia di controlli a Roma: negozi chiusi e sanzioni maximulte (Di sabato 19 febbraio 2022) Continuano incessanti le attività di controllo da parte dei Carabinieri di Roma: nel mirino della legge i quartieri della movida. L'obiettivo è prevenire l'illegalità e il degrado, nonché controllare l'osservanza delle normative anti-Covid. Con l'aiuto dei militari del N.A.S. di Roma è stato possibile riscontrare delle irregolarità in locali e avventori, prontamente sanzionati e segnalati. controlli a Roma: tra i consumatori di alcol anche una minorenne Nello specifico, nell'area di Piazza Bologna, i Carabinieri della Compagnia Parioli hanno chiuso un negozio di vicinato per 3 giorni. Il motivo è l'inosservanza dell'ordinanza del sindaco che prevede la chiusura entro le 22.00. Sanzionati anche altri due locali poiché vendevano bevande alcoliche da asporto. Multe anche per 10 ragazzi che consumavano ...

