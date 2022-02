LIVE – Monopoli-Foggia 0-1, Serie C 2021/2022: girone C (DIRETTA) (Di sabato 19 febbraio 2022) Alle 17:30 di sabato 19 febbraio tutto pronto per Bari-Campobasso, match della ventottesima giornata di Serie C 2021/2022. Entra nel vivo il girone C con le due squadre pronte a contendersi i tre punti. La capolista ospita la quindicesima classificata. I pugliesi vogliono blindare la vetta della classifica, ci riusciranno? Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL MATCH IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Monopoli-Foggia 0-1 45? – Si chiude qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi. 44? – Ottima la marcatura di Petermann dalla distanza, che batte Loria. 40? – Vantaggio del Foggia. 0-1 per gli ospiti. 27? – Occasione Monopoli, Borrelli tenta la girata ma sventa tutto ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Alle 17:30 di sabato 19 febbraio tutto pronto per Bari-Campobasso, match della ventottesima giornata di. Entra nel vivo ilC con le due squadre pronte a contendersi i tre punti. La capolista ospita la quindicesima classificata. I pugliesi vogliono blindare la vetta della classifica, ci riusciranno? Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL MATCH IN TV AGGIORNA LA0-1 45? – Si chiude qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi. 44? – Ottima la marcatura di Petermann dalla distanza, che batte Loria. 40? – Vantaggio del. 0-1 per gli ospiti. 27? – Occasione, Borrelli tenta la girata ma sventa tutto ...

Advertising

Calciodiretta24 : Monopoli - Foggia 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - DanielaTaranto8 : RT @Trashland22: C'è un po' di live in questo Monopoli. L imprevisto dice di passare 3 volte per le prigioni della buonanotte, sdraiarsi ne… - Trashland22 : C'è un po' di live in questo Monopoli. L imprevisto dice di passare 3 volte per le prigioni della buonanotte, sdrai… - Calciodiretta24 : Monopoli - Foggia: diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Campobasso - Monopoli: diretta live e risultato in tempo reale -