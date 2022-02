La Rappresentante di Lista | dall’Ariston ad alfieri del revival discotecaro

(Di sabato 19 febbraio 2022) Le figure più ermetiche di Sanremo e del dopo Sanremo, nonché della mobile scena musicale del momento, sono quelle de Ladi. Un 36enne laureato in medicina di Palermo, Dario Mangiaracina, e una vocalist viareggina proveniente dal training fisico-mentale di Emma Dante, Veronica Lucchesi. Quattro album in sette anni, un romanzo pubblicato insieme per il Saggiatore (“Maimamma”), una performance ispirata ad Alejandro Jodorowsky, suoni che hanno tracimato dal post-cantautorato a una dance teatralizzata e densa di italianità. Quindi il fortunato palco dell’Ariston 2022 (un ritorno dopo il promettente passaggio con “Amare”, l’anno prima), un tormentone azzeccato, “Ciao, Ciao”, una cover spudorata di “Be My Baby” delle Ronettes, prodotta con Cosmo e cantata con Margherita Vicario e Ginevra. La lenta emersione dal brodo di coltura di questo ...

welikeduel : Tananai ?? La Rappresentante di Lista a balletti invertiti. Quale preferisci? Scrivilo nei commenti ????… - welikeduel : Questa sera sul palco di #propagandalive ci saranno la Rappresentante di Lista e Tananai. Appuntamento alle 21.1… - welikeduel : Ciao ciao. La Rappresentante di Lista e la #propagandaorkestra #propagandalive - Vipereosmores : Ragazz pensavo fosse la rappresentante di lista sto piangendo #larappresentantedilista #lrdl #maisiewilliams - MauGandolfi : @LoPsihologo Salutala con la citazione sanremese de La Rappresentante di Lista. -

Ultime Notizie dalla rete : Rappresentante Lista

Pagelle Sanremo 2022, voti finale/ Ladipremiati dalla Crusca Ci riferiamo ad Aquila , naturalmente Alba Parietti. La showgirl ha fatto un figurone dal punto di vista delle ......8) GVESVS Guè 9) Materia (Terra) Marco Mengoni 10) Earthling Eddie Vedder SINGOLI 1) Brividi Mahmood & Blanco 2) Ovunque sarai Irama 3) Ciao Ciao Ladi4) ..."Questa lista – spiega lo stesso Caffaz - raccoglierà esponenti della parte produttiva della città. D’altronde il riconoscersi in un progetto e in un programma di città da parte di persone provenienti ...A tallonarla, La Rappresentante di Lista (alla 2 in radio e alla 3 in FIMI) e Irama (alla 2 in FIMI, in ascesa in radio). Dargen, prevedibilmente, esplode in radio (alla 4), Elisa vivacchia (alla 3 in ...