ilpuntodimacchia | #SENZAOFFESAPERNESSUNO

(Di sabato 19 febbraio 2022) La mattina o la sera, durante il tragitto in macchina che mi conduce al lavoro o a casa, ascolto la radio e puntualmente negli ultimi giorni sono tentato dal desiderio di telefonare in diretta al/ai conduttori di turno per rivolgere loro qualche domanda. Il quesito di fondo sarebbe sempre lo stesso: se cioè questi personaggi, tipo la Lucarelli su Radio Capital o Bottura e Marianna Aprile (giornalista che peraltro apprezzo purché fuori dal contesto del duetto con Bottura appunto su Rai1) o i miei preferiti Buffoni/Cacciola del Tg0, siano consapevoli del messaggio direi perpetuo che trasmettono, ora vestito da riflessione sull’argomento del giorno, ora da facili battute, ma pure attraverso il modo di condurre interviste all’esperto di turno. E il messaggio viene perpetuato in continuazione, o se volete in anticipo, sulle conversazioni serali dei talk show nei quali sono invitate e ...