I tifosi della Salernitana soffriranno ma hanno fatto un grosso piacere al Napoli (Di sabato 19 febbraio 2022) Il potere della cuginanza. Non l’hanno fatto per noi, ci mancherebbe, ma la Salernitana ha firmato il Milan sul 2-2 e ha reso un piacere mica da ridere al Napoli che, in teoria, vincendo a Cagliari si porterebbe a pari punti con i rossoneri. La lotta scudetto è apertissima, è inutile attardarsi in calcoli. Bisogna vincere le partite e per gli uomini di Spalletti non sarà per niente facile il match di lunedì a Cagliari. Le motivazioni di certo non mancheranno. Non sappiamo quanto siano contenti dell’impresa i tifosi granata che in larga parte sono visceralmente anti-Napoli ma tant’è. I granata di Nicola – subentrato a Colantuono – hanno gicato con gagliardia, grande intensità. E hanno saputo reagire al gol a freddo di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) Il poterecuginanza. Non l’per noi, ci mancherebbe, ma laha firmato il Milan sul 2-2 e ha reso unmica da ridere alche, in teoria, vincendo a Cagliari si porterebbe a pari punti con i rossoneri. La lotta scudetto è apertissima, è inutile attardarsi in calcoli. Bisogna vincere le partite e per gli uomini di Spalletti non sarà per niente facile il match di lunedì a Cagliari. Le motivazioni di certo non mancheranno. Non sappiamo quanto siano contenti dell’impresa igranata che in larga parte sono visceralmente anti-ma tant’è. I granata di Nicola – subentrato a Colantuono –gicato con gagliardia, grande intensità. Esaputo reagire al gol a freddo di ...

