Federica Calemme lancia una nuova stoccata ad Alex Belli

Leggi su novella2000

(Di sabato 19 febbraio 2022) LadiadLa scorsa settimana a Casa Chiha rivelato che, prima del Grande Fratello Vip,l’ha contattata per chiederle di poterla fotografare per un servizio. La modella ha fatto sapere anche che l’attore era intenzionato di incontrarla a Milano, ma questo non si è L'articolo proviene da Novella 2000.