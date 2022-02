Covid, Iss: tasso di ricovero nove volte più alto per i non vaccinati (Di sabato 19 febbraio 2022) Il tasso di mortalità (dal 24 dicembre al 23 gennaio) per i non vaccinati è di circa 19 volte più alto sui vaccinati con booster (6 decessi per 100mila abitanti) mentre i ricoveri in intensive (dal 31 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 febbraio 2022) Ildi mortalità (dal 24 dicembre al 23 gennaio) per i nonè di circa 19piùsuicon booster (6 decessi per 100mila abitanti) mentre i ricoveri in intensive (dal 31 ...

