Covid, calano i ricoverati ma un sabato nero al "San Pio": tre decessi (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – sabato nero all'ospedale "San Pio" di Benevento dove si sono registrati tre decessi per Covid. A comunicarlo è stata la stessa azienda ospedaliera. Si tratta di due beneventani, un 59enne, da giorni ricoverati in terapia intensiva, e un 84enne. La terza vittima è invece una donna, una 81enne originaria di Sassano, provincia di Salerno. Dati che stridono con il calo dei ricoveri, considerando gli otto pazienti dimessi (6 sanniti e 2 residenti in altra provincia) avvenuti nelle ultime 24 ore. Al momento sono 51 le persone che si trovano presso il nosocomio beneventano: 33 sanniti e 18 residenti in altre province. Questo il quadro preciso: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

