Calcio | Zanetti ' Ritrovato il sorriso | ma al Venezia serve continuità'

(Di sabato 19 febbraio 2022) "Mettere in fila una serie di risultati diventa vitale", dice il tecnico dei lagunari- Se non ci si gioca tutto, ilsi gioca molto del futuro in Serie A. Domenica al Penzo arriva il ...

Advertising

Luxgraph : Venezia, Zanetti: 'Battere il Torino ci ha ridato fiducia' - Fantacalcio : Venezia-Genoa, la conferenza stampa di Paolo Zanetti - sportli26181512 : Venezia, Zanetti: 'Genoa? Blessin ha portato coraggio': Il tecnico: 'Confido che la vittoria della scorsa settimana… - sportface2016 : #VeneziaGenoa, Zanetti alla vigilia: 'È tornato l'entusiasmo, vogliamo dare continuità' - susydigennaro : RT @napolimagazine: VENEZIA - Zanetti: 'Genoa? Ci presentiamo alla sfida nel migliore dei modi' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Zanetti

Ora abbiamo l'opportunità di dare continuità a quanto fatto contro i granata" spiega. Contro i liguri, l'obiettivo è non sprecare quanto di buono fatto contro la formazione di Juric e scavare ...Sull'avversario di domani,ha dichiarato: 'Ho letto che vogliono venire a vincere, noi li aspettiamo, siamo nella tana dei leoni e cercheremo di combattere la nostra sfida. Sono aggressivi, ...E il tecnico Paolo Zanetti si aspetta questo passo. "Ogni partita ha la sua storia, il Venezia ha sempre avuto un'identità molto chiara che va oltre il sistema di gioco. A Torino, ho cambiato i ...VENEZIA- Il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara con il Genoa: “Credo che ogni partita abbia una storia a sé, e certi tatticismi dipendono da come ...