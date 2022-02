Calcio: Serie A. Giampaolo'Gara difficile,prestazione solida e concreta' (Di sabato 19 febbraio 2022) Il tecnico della Samp elogia Quagliarella: "La testa fa la differenza" GENOVA - "E' stata una partita difficile, contro l'Empoli che è una squadra forte, che ha tanti giocatori di qualità forti nell'... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) Il tecnico della Samp elogia Quagliarella: "La testa fa la differenza" GENOVA - "E' stata una partita, contro l'Empoli che è una squadra forte, che ha tanti giocatori di qualità forti nell'...

Advertising

CorSport : #Allegri: '#Vlahovic deve imparare a giocare in una grande squadra' ??? - SkySport : JUVENTUS-TORINO 1-1 Risultato finale ? ? #DeLigt (13’) ? #Belotti (62’) ? #JuventusTorino ? - sportmediaset : Serie A: #JuventusTorino 1-1, Belotti frena la corsa Champions dei bianconeri. #SportMediaset… - andreastoolbox : Napoli, Spalletti: 'Cagliari o Barcellona, non cambia nulla. Vorrei tredici gioie di fila' | Sky Sport - sportli26181512 : A Udine per mezza Lazio sarà un esame di maturità. Sarri: 'Voglio la squadra di Oporto': A Udine per mezza Lazio sa… -