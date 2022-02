ATP Rio 2022, le proiezioni di classifica di Matteo Berrettini in vista della sfida con Alcaraz (Di sabato 19 febbraio 2022) Oggi, sabato 19 febbraio, si disputeranno quarti e semifinali del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 500 Rio Open 2022 di tennis: Matteo Berrettini giocherà dapprima contro lo spagnolo Carlos Alcaraz: in palio l’accesso al penultimo atto e 90 nel ranking ATP che verrà rilasciato lunedì 31 gennaio. classifica ATP 14 FEBBRAIO 2021 1 Novak Djokovic (Serbia) 10875 2 Daniil Medvedev (Russia) 9635 3 Alexander Zverev (Germania) 7865 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7355 5 Rafael Nadal (Spagna) 68756 Matteo Berrettini (Italia) 5018 7 Andrey Rublev (Russia) 4700 8 Casper Ruud (Norvegia) 4065 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 401810 Jannik Sinner (Italia) 3429 Questa settimana però verranno scartati i punti conquistati nel 2021 agli Australian Open: per pareggiare i ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Oggi, sabato 19 febbraio, si disputeranno quarti e semifinali del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 500 Rio Opendi tennis:giocherà dapprima contro lo spagnolo Carlos: in palio l’accesso al penultimo atto e 90 nel ranking ATP che verrà rilasciato lunedì 31 gennaio.ATP 14 FEBBRAIO 2021 1 Novak Djokovic (Serbia) 10875 2 Daniil Medvedev (Russia) 9635 3 Alexander Zverev (Germania) 7865 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7355 5 Rafael Nadal (Spagna) 68756(Italia) 5018 7 Andrey Rublev (Russia) 4700 8 Casper Ruud (Norvegia) 4065 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 401810 Jannik Sinner (Italia) 3429 Questa settimana però verranno scartati i punti conquistati nel 2021 agli Australian Open: per pareggiare i ...

