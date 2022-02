Acquisti con assegni scoperti, condannato. Prosciolto invece per il caso dei 372 mila euro (Di sabato 19 febbraio 2022) Due anni e tre mesi al sessantunenne accusato di Acquisti di arredamento per un totale di 15mila euro e del presunto raggiro a una donna straniera alla quale avrebbe fatto credere di poterle fare avere il permesso di soggiorno previo pagamento di 3mila euro. È stato invece Prosciolto da altre accuse, tra le quali l’aver usato il noto nome del figlio per ottenere un credito di 950 euro in un ristorante e l’aver chiesto 372.000 euro ad una donna per investirli in case e terreni. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 19 febbraio 2022) Due anni e tre mesi al sessantunenne accusato didi arredamento per un totale di 15e del presunto raggiro a una donna straniera alla quale avrebbe fatto credere di poterle fare avere il permesso di soggiorno previo pagamento di 3. È statoda altre accuse, tra le quali l’aver usato il noto nome del figlio per ottenere un credito di 950in un ristorante e l’aver chiesto 372.000ad una donna per investirli in case e terreni.

