Xiaomi lancia i robot Vacuum-Mop 2 | pulizia completa dei pavimenti da 299€

Advertising

Digital_Day : E' uno degli elettrodomestici più desiderati... tutti ne vogliono uno in casa - TuttoTechNet : Xiaomi lancia un nuovo smart speaker con Google Assistant e modulo infrarossi - TuttoAndroid : Xiaomi lancia un nuovo smart speaker con Google Assistant e modulo infrarossi - Engage_Magazine : @xiaomiItalia lancia la campagna digital “Supera ogni sfida” con gli atleti di @art4sport -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi lancia

Engage

In occasione dell'arrivo in Italia della nuova famiglia di smartphone Redmi Note 11 Series ,la campagna digital, ideata da Noku , 'Supera ogni sfida' che vede come protagonisti i volti del team di art4sport , associazione onlus che si occupa di supportare e promuovere lo sport ......la campagna ' Supera ogni sfida ' che vede come protagonisti i volti del team di art4sport , nota Associazione ONLUS che si occupa di supportare e promuovere lo sport agonistico in ...Con Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro Xiaomi propone una soluzione equilibrata ... 499,99€ e per 48h sarà acquistabile su Amazon e mi.com al prezzo di lancio di 449,99€. La base per l ...L'iniziativa è stata lanciata da Xiaomi in occasione dell’arrivo in Italia della nuova famiglia di smartphone Redmi Note 11 Series e ha cinque atleti paralitici del calibro di Edoardo Giordan, Elisa ...