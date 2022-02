Ucraina, '60 violazioni del cessate il fuoco in 24 ore' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il ministero della Difesa ucraino ha reso noto oggi di aver registrato 60 violazioni del cessate il fuoco da parte dei separatisti filorussi nella regione del Donbas nelle ultime 24 ore. Un soldato è ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il ministero della Difesa ucraino ha reso noto oggi di aver registrato 60delilda parte dei separatisti filorussi nella regione del Donbas nelle ultime 24 ore. Un soldato è ...

