Traffico Roma del 18-02-2022 ore 11 | 30

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno pochi i disagi in questo momento ho diminuito ilma via di Castel Fusano rimane ancora chiusa nella zona di Ostia strada da questa mattina chiusa a seguito di un incidente tra via Carlo maviglia e via dei Pescatori incidente possibili rallentamenti a Ponte Galeria in via allievi all’altezza della tangenziale in via delle Valli in zona Prati chiusa viale Angelico per olio sulla strada deviato ildiretto sulla Viale delle Milizie al centro mattina con un corteo da piazza Vittorio a Piazza Venezia per via Merulana via Cavour e via dei Fori Imperiali possibili ripercussioni per ilmezzi del trasporto pubblico deviati sul viale Parioli lavori tra via Castellini e via Oxilia tratto chiuso alpossibili rallentamenti dettagli di ...