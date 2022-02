Tetti di spesa per la specialistica nelle strutture private già superati

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 18 febbraio 2022) di Monica De Santis Superato già il tetto dimensile di struttura per laambulatoriale nel privato accreditato, a Salerno e provincia. Già da ieri in tanti recandosi nei vari centri privati sono poi andati via senza farsi analisi, radiografie o visite non potendo permettersi di pagare il prezzo pieno… “Ora bisognerà attendere il mese prossimo per poter nuovamente usufruire del ticket sanitario. Purtroppo una volta al mese ci ritroveremo a vivere questa situazione” spiega il dottor Bruno?Accarino Rappresentante del Settore Liberi Professionisti del Sindacato Nazionale Area Radiologia. “Purtroppo la coperta è corta e non si può fare diversamente. Mentre prima avevamo un sistema, giusto o sbagliato che sia, che permetteva che arrivati ad un certo punto dell’anno finivano i fondi e quindi il sistema si bloccava fino all’inizio del nuovo ...