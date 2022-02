Speed skating, a che ora gareggia Francesca Lollobrigida nella mass start? Programma preciso, tv, streaming, startlist (Di venerdì 18 febbraio 2022) nella prima mattina italiana di domani, sabato 19 febbraio, lo Speed skating vedrà concludersi il Programma ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: gli ultimi titoli ad essere assegnato saranno quelli delle mass start, che in casa Italia vedrà impegnata tra le donne Francesca Lollobrigida dalle ore 09.02 italiane. Le semifinali e le finali delle mass start dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito fruibile su Rai ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022)prima mattina italiana di domani, sabato 19 febbraio, lovedrà concludersi ilai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: gli ultimi titoli ad essere assegnato saranno quelli delle, che in casa Italia vedrà impegnata tra le donnedalle ore 09.02 italiane. Le semifinali e le finali delledelloalle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai Sport + HD, con logratuito fruibile su Rai ...

