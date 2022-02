Primi passi per la costruzione del gasdotto transahariano (Di sabato 19 febbraio 2022) Algeria, Nigeria e Niger hanno sottoscritto quest’oggi a Niamey un documento in cui si fissa il cronoprogramma per la realizzazione del gasdotto transahariano (Trans-SaharanGas-Pipeline, Tsgp). Il patto è stato firmato nella capitale nigerina dal ministro algerino dell’Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, e dalle controparti di Nigeria e Niger, rispettivamente il ministro di Stato per le risorse petrolifere Timipre Sylva e il ministro del Petrolio e dell’Energia Mahamane Sani Mahamadou. La dichiarazione punterebbe a velocizzare l’ambizioso progetto. Nella dichiarazione, i ministri dei tre Paesi hanno palesato l’impegno di realizzare questo progetto strategico comune, che dovrebbe mettere in contatto il mercato europeo ai giacimenti di gas della Nigeria attraverso l’Algeria e il Niger. Il ministro di Stato nigeriano Sylva, il più sposto visto ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 19 febbraio 2022) Algeria, Nigeria e Niger hanno sottoscritto quest’oggi a Niamey un documento in cui si fissa il cronoprogramma per la realizzazione del(Trans-SaharanGas-Pipeline, Tsgp). Il patto è stato firmato nella capitale nigerina dal ministro algerino dell’Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, e dalle controparti di Nigeria e Niger, rispettivamente il ministro di Stato per le risorse petrolifere Timipre Sylva e il ministro del Petrolio e dell’Energia Mahamane Sani Mahamadou. La dichiarazione punterebbe a velocizzare l’ambizioso progetto. Nella dichiarazione, i ministri dei tre Paesi hanno palesato l’impegno di realizzare questo progetto strategico comune, che dovrebbe mettere in contatto il mercato europeo ai giacimenti di gas della Nigeria attraverso l’Algeria e il Niger. Il ministro di Stato nigeriano Sylva, il più sposto visto ...

