Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Orvieto funerali

Agenzia ANSA

in diretta streaming ai tempi del Covid. L'iniziativa di Andrea Scopetti, titolare di un'agenzia di onoranze funebri, che dice: "Permettiamo di partecipare anche a distanza all'ultimo ..."Grazie Signore per il grande regalo che ci hai fatto di Mino". Così Giovanni Scanavino, vescovo emerito di- Todi, agostiniano, ha concluso oggi la sua omelia nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia per il funerale di Mino Milani. In tanti hanno voluto essere presenti per l'ultimo saluto ...A Orvieto funerali in diretta streaming ai tempi del Covid. L'iniziativa di Andrea Scopetti, titolare di un'agenzia di onoranze funebri, che dice: "Permettiamo di partecipare anche a distanza all ...Così Giovanni Scanavino, vescovo emerito di Orvieto-Todi, agostiniano, ha concluso oggi la sua omelia nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia per il funerale di Mino Milani. In tanti hanno ...