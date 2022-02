Mondo di mezzo, nell’appello bis Gianni Alemanno condannato a un anno e 10 mesi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Assolto in via definitiva dalla corruzione e incassata una prescrizione per il reato di traffico di influenze per Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma ed ex ministro, era rimasto in piedi il solo finanziamento illecito e il traffico di influenze (dovuto a una derubricazione di un episodio di corruzione, ndr) nell’ambito dell’inchiesta romana “Mondo di mezzo” – all’inizio chiamata Mafia Capitale.Inchiesta che poi ha portato alla condanna per corruzione a condanne definitive per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Oggi Alemanno quindi, nell’appello bis ordinato dalla Cassazione per rideterminare la pena, è stato condannato a un anno e dieci mesi dai giudici della IV sezione penale della Corte d’Appello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Assolto in via definitiva dalla corruzione e incassata una prescrizione per il reato di traffico di influenze per, ex sindaco di Roma ed ex ministro, era rimasto in piedi il solo finanziamento illecito e il traffico di influenze (dovuto a una derubricazione di un episodio di corruzione, ndr) nell’ambito dell’inchiesta romana “di” – all’inizio chiamata Mafia Capitale.Inchiesta che poi ha portato alla condanna per corruzione a condanne definitive per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Oggiquindi,bis ordinato dalla Cassazione per rideterminare la pena, è statoa une diecidai giudici della IV sezione penale della Corte d’Appello ...

