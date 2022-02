Milano-Cortina 2026, Wierer: “Un sogno disputare le Olimpiadi in casa, ma non so se ci sarò” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Milano-Cortina 2026? E’ il sogno di ogni atleta poter fare l’Olimpiade a casa, ma bisogna essere realisti e non so se ci arriverò”. Dorothea Wierer non è sicura di esserci tra quattro anni a Milano-Cortina 2026. Queste le dichiarazioni dell’azzurra dopo il 22esimo posto nella mass start femminile di biathlon ai Giochi olimpici di Pechino 2022. “Abbiamo ancora tre settimane di Coppa del Mondo in cui posso giocarmi la coppa di specialità nella mass start e vorrei ancora confermarmi nelle posizioni di vertice della classifica generale, poi a fine stagione a bocce ferme ci penserò” conclude. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) “? E’ ildi ogni atleta poter fare l’Olimpiade a, ma bisogna essere realisti e non so se ci arriverò”. Dorotheanon è sicura di esserci tra quattro anni a. Queste le dichiarazioni dell’azzurra dopo il 22esimo posto nella mass start femminile di biathlon ai Giochi olimpici di Pechino 2022. “Abbiamo ancora tre settimane di Coppa del Mondo in cui posso giocarmi la coppa di specialità nella mass start e vorrei ancora confermarmi nelle posizioni di vertice della classifica generale, poi a fine stagione a bocce ferme ci penserò” conclude. SportFace.

Advertising

NicolaPorro : Per Sala, #MilanoCortina sta diventando una via crucis. E il sindaco di Roma ha una confessione choc… ?? - NewsNqv : Olimpiadi: dopo la mass start della mattina #Wierer parla dell'Olimpiade e del futuro. E' stata dura per le condizi… - sportface2016 : #MilanoCortina 2026, #Wierer: 'Un sogno poter disputare le Olimpiadi in casa, ma non so se ci sarò' - Illy737 : RT @Eurosport_IT: Non vogliamo crederci, Dorothea ?? Il video ?? - Piergiulio58 : Nina Zoeggeler e Martina Di Centa (figlie d’arte) in gara, i nodi Fontana, Brignone e Wierer: chi sarà a Milano-Cor… -