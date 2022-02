Inter | ufficiali i rinnovi di Marotta | Ausilio e Baccin | il comunicato

(Di venerdì 18 febbraio 2022)zzati idei tre dirigenti dell’: la nota ufficiale del club nerazzurro che annuncia le firme MILANO – FCnazionale Milano è lieta di annunciare che il CEO Sport Giuseppe, il Chief Sport Officer Pieroe il Deputy Chief Sport Officer Dariohanno rinnovato i loro contratti con il Club Campione d’Italia fino al 30 giugno 2025. Il loro impegno – sotto la Presidenza di Steven Zhang – continuerà almeno per altri 3 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

4 L'blinda l'area dirigenziale. Come anticipato ieri da Calciomercato.com (LEGGI QUI) il club nerazzurro ha rinnovato per tre anni i contratti dell'a.d. Beppe Marotta , del direttore sportivo Piero ...Ora è ufficiale, è arrivato il rinnovo di contratto con l'per l'ad Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, oltre al vice ds Dario Baccin. Lo ha reso noto il club nerazzurro con una nota. "FC Internazionale Milano è lieta di annunciare ...(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Ora è ufficiale, è arrivato il rinnovo di contratto con l'Inter per l'ad Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, oltre al vice ds Dario Baccin.L'Inter, con una nota ufficiale, ha comunicato che la dirigenza nerazzurra ha rinnovato fino al 2025: "FC Internazionale Milano è lieta di annunciare che il CEO Sport Giuseppe Marotta, il Chief Sport ...