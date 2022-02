Green pass, 3 tamponi in 5 giorni dopo un mese di prigionia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Immaginate la scena: siete una famiglia che decide di passare le vacanze in Sardegna dai nonni, prendete l’aereo o il traghetto seguendo tutte le regole covid operative in quel momento, il Natale scorre tranquillo. Certo, vostro figlio non è vaccinato ma cribbio: ha problemi di salute e non può farlo. Cosa potrà mai succedere? Poi però all’improvviso il governo decide di cambiare le regole del gioco, vi costringe ad avere il super Green pass per prendere un volo, così restate per un mese – ripeto: un mese – prigionieri dell’isola perché vostro figlio non può essere imbarcato in nessun mezzo pubblico in grado di riportarvi a Roma. Vi sembra fantascienza? Invece no: è l’incredibile storia vera di una famiglia romana, partita per Alghero prima delle vacanze natalizie e ancora bloccati lì. Prigionieri per ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Immaginate la scena: siete una famiglia che decide diare le vacanze in Sardegna dai nonni, prendete l’aereo o il traghetto seguendo tutte le regole covid operative in quel momento, il Natale scorre tranquillo. Certo, vostro figlio non è vaccinato ma cribbio: ha problemi di salute e non può farlo. Cosa potrà mai succedere? Poi però all’improvviso il governo decide di cambiare le regole del gioco, vi costringe ad avere il superper prendere un volo, così restate per un– ripeto: un– prigionieri dell’isola perché vostro figlio non può essere imbarcato in nessun mezzo pubblico in grado di riportarvi a Roma. Vi sembra fantascienza? Invece no: è l’incredibile storia vera di una famiglia romana, partita per Alghero prima delle vacanze natalizie e ancora bloccati lì. Prigionieri per ...

