Giallo al Cardarelli di Napoli | muoiono due gemelline | “Non si trovano più i corpi”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Non solo hanno perso le loro bimbe, due gemelle, perfettamente sane, a causa di un parto prematuro che probabilmente si sarebbe potuto evitare intervenendo in anticipo, ma non sanno neppure che fine abbiano fatto i duecini e il fatto è ancora più grave perché una delle due piccole era nata viva ed era sopravvissuta L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

